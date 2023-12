Lazio-Inter 0-2, le pagelle: disastro Marusic, Rovella tuttocampista. Lautaro-Thuram, che coppia

di Enrico Sarzanini e Alessio Agnelli

L'Inter si impone 2-0 all'Olimpico sulla Lazio grazie alla coppia d'oro Lautaro-Thuram e allunga in classifica in testa alla Serie A. I nerazzurri si portano a 41 punti staccando la Juventus di 4, mentre la Lazio resta a 21 punti ed è 11esima.

PAGELLE LAZIO

PROVEDEL 5,5

Si arrende all'errore di Marusic poi incassa il raddoppio ma è bravo ad evitare un passivo più pesante.

LAZZARI 5

Limita come può le offensive nerazzurre ma non sempre riesce nell'impresa. Espulso per proteste.

CASALE 5

Provvidenziale in avvio sul destro di Thuram da due passi poi si arrende allo strapotere nerazzurro.

GILA 5,5

La determinazione non gli manca ma contro l'Inter ogni errore si paga caro e lui non fa eccezione.

MARUSIC 3

Conferma di attraversare un periodo davvero nero regala con un retropassaggio da film horror il vantaggio all'Inter.

GUENDOUZI 6

Il solito tuttocampiosta che svaria da una parte all'altra del campo ma quando la Lazio subisce gol ripiega anche lui.

ROVELLA 6,5

Uomo a tutto campo senza soluzione di continuità sfiora il vantaggio nel primo tempo e in avvio di ripresa (29' st Cataldi 5: entra e si bella il giallo).

KAMADA 5

Un solo lampo in avvio con il tiro da fuori area ribattuto dalla difesa poi latita in mezzo al campo (19' st Luis Alberto 5: impalpabile).

ANDERSON 5

Primo tempo sul pezzo e sempre proiettato in avanti ma nella ripresa si scioglie lentamente come neve al sole (35' st Castellanos 5,5: cambia poco).

IMMOBILE 5

Le palle arrivano ma è troppo impreciso soprattutto nel primo tempo quando ha sulla testa la palla del possibile 1-0.

ZACCAGNI 5,5

Spinge a dovere una spina nel fianco per l'Inter che però non accende nessuna idea alla Lazio. (29' st Pedro 5: non incide).

SARRI 5

L'Inter è di un'altra categoria ma in passato questa differenza non si notava, un'involuzione che può costare cara.

PAGELLE INTER

SOMMER 6,5 Saracinesca dai grandi numeri e da 1° posto europeo per gol subiti (7, superato il Nizza, a 8 incassati).

BISSECK 6,5 Seconda consecutiva da titolare. A volte naif negli interventi, ma energico ed efficace su Zaccagni, utile in inserimento.

ACERBI 7 Le letture difensive sull’ex compagno Immobile sono da manuale e agevolate da anni d’esperienza in comune. Mura un destro di Guendouzi, non rischia nulla.

BASTONI 6 La differenza di passo con Felipe Anderson è evidente. Va spesso in apnea, ma non affonda e riemerge sempre.

DARMIAN 6,5 Anche quando sbaglia (raramente), ci mette subito una pezza. Parte innescando Thuram al limite con un lancio calibratissimo, non smette mai di proporsi e proporre gioco.

BARELLA 6,5 In costante crescendo di condizione. Abbina quantità e qualità, gamba e garra. Suo l’assist a Thuram per il raddoppio. (25’ st Frattesi 6: dinamico)

CALHANOGLU 5,5 Un’occasionissima regalata a Rovella con una sanguinosa palla persa. Una regia frammentaria, con troppi tempi morti. (44’ st Asllani sv)

MKHITARYAN 6,5 Ha il compito di legare i reparti, lo esegue agendo tra le linee con tecnica, passo e visione di gioco. Vicino al tris in due occasioni.

DIMARCO 6,5 Inzaghi lo vuole meno arrembante e più focalizzato sulla fase difensiva sulle tracce di Felipe Anderson e Lazzari. Aiuta, poi aziona il turbo e alza il baricentro. (25’ st Carlos Augusto 6: spinta e chiusure)

THURAM 7 Un altro gol, il 7° in A, l’8° in stagione (più 6 assist). Questa volta con un destro a incrociare che brucia Provedel. On fire. (33’ st Arnautovic sv)

LAUTARO 7 Inarrestabile. Sfrutta il cadeau di Marusic, saltando Provedel e depositando in rete il 15° centro in A in 16 giornate, il 29° nell’anno solare (superati Vieri e Milito, a 28, agganciato Meazza). Toro scatenato. (44’ st Klaassen sv)

INZAGHI 7 Non fallisce l’occasione, confezionando il 1° successo da ex in casa Lazio, insieme al 1° tentativo di fuga-scudetto,

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Dicembre 2023, 22:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA