Cluj-Lazio 0-0, le pagelle: Felipe Anderson insostituibile, Immobile spento

di Daniele Petroselli

MAXIMIANO 6 Davvero poche e non molto precise le conclusioni dei padroni di casa. Praticamente inoperoso.

LAZZARI 6 Torna titolare dopo diverso tempo, qualche strappo ma anche una buona copertura della fascia.

GILA 6,5 Chiude gli spazi a un attacco rumeno che comunque è poca cosa. Pericoloso anche in fase d’attacco, dove sfiora anche il gol.

CASALE 5,5 Pronti-via per poco non regala un gol al Cluj, rimedia pure un giallo che rischia di condizionarlo. Meglio nei secondi 45’, ma troppi brividi.

HYSAJ 6 Controlla dietro correndo pochi rischi, davanti solo qualche incursione non perfetta. Si limita al compitino senza esagerare.

LUIS ALBERTO 7 Come tutta la squadra parte un po’ contratto ma quando poi sale con i giri è sempre il più pericoloso dei suoi. (30’ st Cataldi sv)

VECINO 5,5 Non preciso come regista, spreca due incredibili occasioni nell’arco di pochi secondi che avrebbero chiuso la sfida.

BASIC 5,5 Alterna buoni scambi ad amnesie che costano qualche bella occasione in attacco. Si gioca male le sue carte.

ROMERO 5,5 Praticamente infruttuoso davanti, però riesce a dare una mano in fase di ripiegamento. Ma non basta. (21’ st Cancellieri 6 Entra con voglia, qualche spunto interessante)

IMMOBILE 5 Poche le palle veramente giocabili, rimedia anche un giallo per simulazione davvero poco chiaro. Spreca anche un gol nel finale, non da lui. Serataccia.

FELIPE ANDERSON 7 Quando aumenta i giri fa venire il mal di testa alla retroguardia romena. C’è un motivo se è uno stakanovista con Sarri. Insostituibile.

SARRI 6 Con una squadra con diverse assenze la sua Lazio rischia ma non troppo. Ora però col passaggio del turno bisognerà fare qualcosa di più per arrivare fino in fondo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Febbraio 2023, 20:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA