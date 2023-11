Lazio-Celtic 2-0, le pagelle: Immobile torna the King. Gila leader in difesa

di Enrico Sarzanini

La Lazio torna al successo battendo 2-0 il Celtic allo stadio Olimpico, nella sfida valida per la quinta giornata del gruppo E di Champions League, grazie al ritrovato Ciro Immobile che entra nella ripresa e sigla la doppietta che vale il successo biancoceleste. La Lazio sale così a 10 punti, in testa al gruppo, davanti all'Atletico Madrid a 8 che questa sera sfiderà il Feyenoord (6 punti) e se vinceranno gli spagnoli la Lazio sarà già agli ottavi. Ad ogni modo la squadra di Sarri ha messo una serie ipoteca sul passaggio del turno riprendendosi dopo le ultime battute d'arrestao in campionato.

LE PAGELLE

PROVEDEL 6

Una gara senza troppe ansie deve gestire gli sterili attacchi del Celtic, un solo sussulto nel primo tempo quando un maldestro di Gila libera Furuhashi ma per sua fortuna c'è Patric a salvare.

LAZZARI 6,5

Per un'ora buona sgasa avanti e indietro sulla fascia destra dove crea una bella linea con Guendouzi e Isaksen ma nell'ultimo quarto d'ora è costretto a gestirsi ma non molla mai.

PATRIC 6,5

Provvidenziale al 15' sul tocco beffardo di Gila, comanda la difedsa insieme al suo connazionale senza sbagkliare nulla. L'arbitro prova a rovinargli la serata con il calcio di rigore ma c'è il Var a salvare tutto.

GILA 7

Avvio shock con untocco che disorienta Provedel ma sul quale salva Patric, si tratta dell'unico neo di una serata perfetta, al 26' si conquista la standing ovation dopo una chiusura su Yang lanciato a rete.

MARUSIC 6

Spinge tantissimo affacciandosi con una certa continuità in avanti ma alla catena di destar manca sempre l'ultimo passo quello decisivo.

GUENDOUZI 6,5

Corre senza soluzione di continuità, aggressivo e veloce dal primo all'ultimo minuto senza mai risparmiarsi.

ROVELLA 5,5

Meglio quando c'è da tamponare, in fase di costruzione non riesce mai a trovare il guizzo giusto peggio quando tenta il tiro dalla distanza. (33' st Cataldi 6: regge bene il centrocampo).

LUIS ALBERTO 6,5

Torna la luce nel vivo del gioco della Lazio, quando c'è lui è tutta un'altra musica.

ANDERSON 5

Parte bene sfiorando il vantaggio con un tuffo di testa ma è l'unico lampo di una serata in cui non riesce quasi mai a fare la scelta giusta. (15' st Pedro 6,5: bravo a tenere alta la squadra).

CASTELLANOS 5,5

Corre tantissimo a volte forse pure troppo e in maniera confusa a caccia del pallone giusto. Tanta corsa ma poca sostanza. (15' st Immobile 8,5: entra e la risolve alla sua maniera).

ISAKSEN 6,5

Parte benissimo tentando subito l'imbucata e il tiro, una novità per questa Lazio. Molto reattivo ci riprova di testa e nella ripresa va vicinissimo alla rete del vantaggio. Nasce da una sua scorribanda la rete dell'1-0.

SARRI 6

Presenta una Lazio rinnovata soprattutto in attacco forse per scuotere il gruppo Immobile recepisce l messaggio entra e la chiude con una doppietta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Novembre 2023, 21:09

