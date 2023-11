Milan-Borussia Dortmund 1-3, le pagelle: Giroud, che errore. Calabria incubo, Maignan sbaglia

di Luca Uccello

Il Borussia Dortmund batte 3-1 il Milan a San Siro nella quinta giornata del girone F di Champions League e si qualifica agli ottavi di finale. I rossoneri sono ultimi in classifica.

Il Milan ha ancora una possibilità per andare agli ottavi di finale di Champions League. Manca una giornata al termine del raggruppamento e la squadra di Pioli sarà impegnata nella trasferta di Newcastle (0-0 all'andata) ed è ovvio che deve vincere. E sperare in buone nuove dall'altro campo, quello di Dortmund, dove giocherà il Psg.

Unica combinazione

I rossoneri hanno una sola combinazione per superare il turno: piazzare il primo colpo esterno in Inghilterra e sperare che la squadra di Luis Enrique perda in Germania contro quella di Terzic già qualificata dopo l'affermazione di questa sera. In questo modo la truppa di Pioli andrebbe ad 8 punti in classifica, superando i bianconeri di Howe e pure i parigini che con una sconfitta rimarrebbero a quota sette.

LE PAGELLE

MAIGNAN 4,5 Va giù lentissimo sul piattone di Gittens. Sul secondo sbaglia lui. Sbaglia tutto

CALABRIA 4 Intervento catastrofico su Gittens. Ne rischia altri, tante altre va a vuoto. Poi ha la grande occasione di testa per farsi perdonare. La colpisce malissimo, fuori. E sul raddoppio fallisce miseramente l’anticipo sul diretto avversario. E Gittens, ancora lui, non perdona…

THIAW 5 Problema all’adduttore sinistro e cambio obbligato per Stefano Pioli. A Milanello c’è un problema. Un grosso problema e va risolto (53’ Krunic 4: È come se non fosse mai entrato in campo)

TOMORI 5: Si fa travolgere dal muro giallo del Borussia…

THEO HERNANDEZ 4,5 Gioca ancora con il freno a mano tirato.

ADLI 6 Prova a giocare il pallone. Prova a far giocare il pallone. Ma in questo Milan c’è poca qualità. E lui da solo non può certo vincere questa partita… (74’ Chaka Traore ng)

REJINDERS 6 Corre da una parte all’altra per cercare un buco nel muro del Borussia. Praticamente impossibile…

LOFTUS-CHEEK 5 Non c’è. Non è in condizione. E vi vede. Non corre. Non ci mette niente. Nemmeno il suo fisico. Una sola fuga da Rubs ma alla fine sbaglia tutto. Sbaglia completamente partita

PULISIC 5 Non ci sono più i supereroi di una volta. Anche Capitan America fallisce la sua missione

GIROUD 4 Non può sbagliare un rigore in una “finale” di Champions League. Un rigore calciato malissimo. E da questo calcio dagli undici metri non si è più ripreso…

CHUKWUEZE 6,5 Fa come Rafael Leao: stesso passo, stesso dribbling, stessa velocità di esecuzione. Lui butta giù il muro giallo e fa un goal bello, quasi impossibile (74’ Jovic 6: questa volta è doppiamente sfortunato: palo pieno e grande girata respinta)

PIOLI 4 La musichetta della Champions League c’è ancora. Ancora novanta minuti per poter andare avanti. Ci sarà Rafael Leao ma serve completamente un altro Milan. Completamente dalla testa ai piedi…

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Novembre 2023, 23:05

