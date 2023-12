Lazio-Cagliari 1-0, le pagelle: Pedro decisivo. Provedel salvatutto

di Enrico Sarzanini

La Lazio batte 1-0 il Cagliari nell'anticipo di Serie A, disputato allo stadio Olimpico di Roma. A decidere la partita il gol di Pedro all'8'. I sardi giocano in dieci dal 27' per l'espulsione di Makoumbou. In classifica i biancocelesti salgono al 7° posto con 20 punti, agganciando Atalanta e Fiorentina, mentre i sardi restano fermi a quota 10 in 18/a posizione.

PAGELLE LAZIO

PROVEDEL 7

Secondo clean sheet di fila dopo quello in Champions contro il Celtic, serata tranquilla fino a quando in pieno recupero è chiamato al miracolo sul colpo di testa di Pavoletti e salva la Lazio.

LAZZARI 6

Al primo affondo serve a Pedro la palla del vantaggio, su quella fascia prosegue la grande intesa con Isaksen ma nel finale rischia il pasticcio su un retropassaggio troppo molle.

PATRIC 6,5

Molto lucido soprattutto nel momento in cui il Cagliari, pur in inferiorità numerica, in un moto d'orgoglio si affaccia in avanti a caccia del pareggio.

GILA 6,5

Come il suo compagno di reparto è bravo a restare sempre sul pezzo anche se il Cagliari in avanti non preoccupa più di tanto,

MARUSIC 6

Una serata di assoluta tranquillità dalle sue parti, soprattutto dopo l'espulsione di Makoumbou, i giocatori sardi non si affacciano praticamente mai.

GUENDOUZI 6,5

Sempre più uomo ovunque, corre da una parte all'altra del campo senza soluzione ci continuità e lo fa fino all'ultimo senza mai risparmiarsi.

ROVELLA 6,5

Anche se non al 100% Sarri lo manda comunque in campo dall'inizio. Corre tantissimo, bravo a fare filtro ma anche e soprattutto ad impostare. (1' st Cataldi 6: fa circolare bene la palla ma non affonda mai).

LUIS ALBERTO 6,5

Impegna Scuffet su punizione come sempre resta il più propositivo, quello che va sempre a caccia della soluzione giusta per fare gol. (11' st Kamada 6: meglio rispetto all'ultima gara).

ISAKSEN 7

Una spina nel fianco del Cagliari, sempre sul pezzo ogni volta che ha il pallone tra i piedi punta la porta oppure ci manda un compagno. (37' st Vecinio, sv),.

IMMOBILE 6

I compagni lo cercano e lui non è da meno e nel primo tempo manda in porta Pedro che da due passi manca la doppietta personale. Un paio di occasioni anche se la mira non è quella delle serate migliori. (25' st Castellanos 5,5: non legge il momento di sofferenza in un finale convulso).

PEDRO 7

Sblocca in avvio con un pallone al bacio di Lazzari si divora il raddoppio a due passi dalla porta questa volta servito da Immobile. Un altro paio di incursioni ma la difesa sarda lo guarda a vista.(25' st Anderson 6: qualche buono spunto ma potrebbe fare di più).

SARRI 6

La Lazio porta a casa una vittoria importantissima per la classifica ma nonostante la superiorità numerica per oltre un'ora vince solo 1-0 e nel finale rischia la rete del pareggio.

