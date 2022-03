Juventus-Villarreal 0-3, le pagelle: Rugani disastroso, Vlahovic ci prova, Morata spento

Juventus-Villarreal, le pagelle

SZCZESNY 5 Graziato in un paio di occasioni, sul rigore di Gerard Moreno non riesce a compiere il miracolo. Ne deve raccogliere altre due di palle dalla rete.

DANILO 6 Si posiziona sempre al punto giusto nel momento giusto. Bravo in fase difensiva ma prezioso anche quando c’è da spingere. L’ultimo ad arrendersi.

DE LIGT 5 Parte benissimo, giocando a livelli altissimi poi va in tilt insieme al resto della squadra. Sul secondo gol si fa sorprendere, poi regala anche il penalty del 3-0.

RUGANI 4 Chiamato in causa in una gara delicatissima combina la frittata con il fallo da rigore che comporta l’addio alla Champions League (36’ st Dybala 5: niente di magico, nulla di speciale. Non riesce ad accendersi).

DE SCIGLIO 5,5 Sta larghissimo ed è bravo a farsi trovare dai compagni. Peccato che, spesso, i suoi cross siano spesso deviati. Va in bambola sul raddoppio del Villarreal.

CUADRADO 5,5 Fa di tutto in attacco per trovare l’assist giusto. In difesa viene saltato con troppa facilità. Finisce senza più energie.

LOCATELLI 6 Tanta grinta ma anche molta qualità. Non sente la pressione della posta in palio. Purtroppo il suo gran lavoro viene vanificato dal finale tremendo. (39’ st Bernardeschi ng).

ARTHUR 5 Quando deve giocare palla corta, non c’è problema. Appena è chiamato a cercare l’imbucata mostra limiti evidenti.

RABIOT 5,5 Gioca benissimo (e con cattiveria) fino al gol di Gerard Moreno. Poi, quando servirebbe anche la sua classe, scompare completamente dal campo.

VLAHOVIC 5,5 Sfortunatissimo. Colpisce una clamorosa traversa. Lotta come un leone ma viene anche “gestito” bene dagli esperti difensori del Villarreal.

MORATA 5 Parte bene, trovando anche un paio di conclusioni pericolose. Con il passare dei minuti si spegne, aspettando il pallone buono che non arriva (44’ st Kean ng).

ALLEGRI 4 Nonostante la buona volontà, esce agli ottavi di finale come accaduto a Sarri e Pirlo. Tanto rammarico per le palle gol sprecate. L’errore di Rugani pesa come un macigno.

