Juventus-Verona 1-0, le pagelle: miracolo Cambiaso, Kean furioso. Silenziato Vlahovic

La sfida tra Juventus e Verona si conclude 1-0. Due gol annullati a Kean ma Cambiaso, sul finire del maxi recupero, segna la rete vittoria .

Missione compiuta, la Juventus vivrà una notte da capolista. Ma per battere il Verona sono brividi, prima per le due reti annullate dal Var a Kean e poi per la zampata di Cambiaso arrivata soltanto in extremis. I bianconeri agguantano il primato al 97', allo Stadium esplode la festa e adesso sono Inter e Milan a dover rispondere nella domenica di serie A.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 6,5

Bonazzoli lo impensierisce a fine primo tempo ma il polacco si fa trovare pronto come spesso gli accade nelle ultime uscite.

GATTI 6,5

Ruvido ma sempre molto aggressivo. Dà tutto quello che ha in corpo. Si propone anche in attacco, a conferma di quanto ci tenga. Commovente.

BREMER 6,5

Sulle palle alte è insuperabile. Dà certezze a tutto il reparto difensivo. La sua fisicità è un asset importante.

RUGANI 6,5

Svolge il suo compito senza sbavature. L'esperienza c'è e anche la condizione fisica. Bravo nel farsi trovare sempre pronto (43' st Yildiz sv).

WEAH 5

Eccessivamente timido. Ha, più volte, la possibilità di tentare la giocata ma non rischia mai. Deve osare molto di più. Rimandato (1' st Miretti 6: mette tanta garra. Movimento perpetuo).

MCKENNIE 6

Qualche buona iniziativa.

LOCATELLI 6,5

Fa girare la squadra con grande lucidità. A volte ragiona un po' troppo sul da farsi. Non tenta mai la conclusione ed è un peccato.

RABIOT 6

Parte molto bene, prendersi tante responsabilità. Prova anche la via del gol con poca fortuna. Con il passare dei minuti, perde di incisività.

KOSTIC 5,5

L'impegno non manca di certo, la precisione nei cross va ad intermittenza. Gioca un po' troppo contratto (18' st Cambiaso 7: spinge sulla fascia e, in pieno recupero, trova il gol vittoria. Il suo primo in maglia bianconera, pesantissimo).

VLAHOVIC 5,5

Solito dinamismo, fa a sportellate con tutti quanti. Non smette mai di provarci, manca di precisione quando deve inquadrare la porta (37' st Milik 6,5: fa tutto quello che serve nel finale epico).

KEAN 6,5

Segna un gol meraviglioso. Purtroppo, è annullato per fuorigioco millimetrico. Ne segna un altro, questa volta vanificato da un precedente fallo. Una furia della natura. Non è fortunato. Appuntamento con il primo gol stagionale rinviato. Esce arrabbiatissimo (18' st Chiesa 6,5: entra convinto, subito pericoloso al tiro. Poi qualche scelta non perfetta).

ALLEGRI 6,5

La Juventus segna due gol ma entrambi vengono annullati. Sembra una gara stregata ma, alla fine, Cambiaso regala la vittoria e il momentaneo primo posto in classifica.

