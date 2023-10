Lukaku, fischietti vietati a San Siro per Inter-Roma: i tifosi nerazzurri per accoglierlo useranno un'app

di Redazione web

No fischietti, no problem. Dopo il divieto imposto ai tifosi dell'Inter, che per il ritorno di Lukaku a San Siro con la maglia della Roma avevano preparato 30mila fischietti, è nata l'idea di ricorrere alla tecnologia per accogliere l'attaccante belga. Sui social molti tifosi nerazzurri si starebbero organizzando con un'app. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

L'app per "fischiare" Lukaku

Si chiama "Whistle" l'app che potrebbe sostituire i fischietti a San Siro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, molti tifosi avrebbero scaricato l'app e starebbero facendo girare l'idea a mezzo social, per coinvolgere più nerazzurri possibili.

