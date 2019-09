Juve: Sarri torna in panchina contro la Fiorentina, domani sarà in conferenza

Un ritorno atteso: Maurizio Sarri è pronto al debutto sulla panchina della Juve, dopo aver saltato le prime due partite di campionato per la polmonite. Domani, venerdì 13, il tecnico si presenterà in sala stampa per la conferenza che precede il match con la Fiorentina. Prima di Parma, Sarri era stato sostituito dal vicepresidente Pavel Nedved, mentre alla vigilia di Juve-Napoli aveva parlato il suo vice, Giovanni Martusciello, che aveva preso il suo posto in panchina. Sarri incontrerà i giornalisti alle ore 12.30 nella sala conferenze dell'Allianz Stadium. Giovedì 12 Settembre 2019, 18:56







