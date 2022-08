Juventus-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming La gara, valevole per la terza giornata di Serie A, andrà in scena domani, sabato 27 agosto alle ore 18:30





Juventus-Roma apre il sabato di Serie A. I giallorossi cercano il terzo successo consecutivo; i bianconeri vogliono il riscatto dopo il pareggio a reti inviolate contro la Sampdoria. I precedenti a Torino sorridono alla Juventus, che ha perso solo una volta all'Allianz Stadium: ad agosto 2020 con un netto 1-3. Allegri recupera Szczesny ma perde Bonucci, assente a sopresa dell'ultim'ora. Mancheranno anche Chiesa, Kaio Jorge, Pogba, Aké e Di Maria. Mourinho, oltre a Wijnaldum e Darboe, dovrà fare a meno di Zaniolo a causa dell'infortunio alla spalla rimediato contro la Cremonese. Il grande ex dell'incontro è certamente Dyabla che cerca ancora il primo gol in campionato. Paulo è il giocatore che ha segnato più gol all'Allianz Stadium (68) e partirà titolare. Juventus Roma le probabili formazioni JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Dybala, Abraham. Dove vedere Juventus Roma in tv e in streaming La partita, in programma domani, sabato 27 agosto alle ore 18:30, verrà trasmessa in esclusiva in streaming su Dazn. La diretta testuale dell'incontro sarà disponibile sul sito del Messaggero. Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Agosto 2022, 15:41



