Juventus-Lazio 2-0, pagelle: Chiesa e Vlahovic da sogno. Luis Alberto incanta, poi tradisce. Si salva Gila

di Daniele Petroselli e Timothy Ormezzano

Juventus batte Lazio 2-0 nell'andata della semifinale di Coppa Italia con le reti di Chiesa e Vlahovic.



PAGELLE JUVENTUS

PERIN 6 La traversa gli dà una bella mano su una strana zuccata di Luis Alberto su cui era partito colpevolmente in ritardo.

GATTI 6 Subito una sportellata da ko a Zaccagni. Sfiora il 3-0 di testa. Troppa irruenza. Un cartellino giallo sotto diffida lo costringerà a saltare il ritorno.

BREMER 6,5 Monta la guardia su Immobile e ripulisce spesso l'area bianconera.

DANILO 6 Qualche difficoltà in trincea. La cosa migliore nel primo tempo è un tiro a giro da fuori area. Migliora nella ripresa.

CAMBIASO 6,5 Il Var gli toglie un rigore guadagnato con una zampata da rapace d'area, segnalando un suo precedente fuorigioco. Più incerto del solito. Un voto in più per l'assist visionario per Chiesa (36' st Weah: sv).

MCKENNIE 6,5 Tanto dinamismo. E un bel tocco di prima per mandare in rete Vlahovic (44' st Alcaraz: sv).

LOCATELLI 6 Sceglie troppo spesso la soluzione più facile e scontata. Ma da un suo bel recupero di tacco nasce il gol del vantaggio bianconero. E poi fallisce di poco il 2-0.

RABIOT 6 Non è in un buon momento di forma. È comunque suo l'unico tiro bianconero nel deludente primo tempo.

KOSTIC 5,5 Perde qualche pallone di troppo. E non assicura la spinta necessaria sull'out sinistro (44' st Alex Sandro: sv).

VLAHOVIC 7,5 Fa sentire la sua presenza e dialoga bene con la squadra, prima di stappare il 2-0 bevendosi Casale in un sorso. Il migliore dei suoi (41' st Kean: sv).

CHIESA 7 Avvio di gara a nervi tesissimi. Nella ripresa impallina l'aquila con un bel piatto destro sul palo lontano, sfruttando un gran tracciante di Cambiaso (36' st Yildiz: sv).

ALL. ALLEGRI 6,5 La sua Juve gioca con addosso una paura dannata di sbagliare.

PAGELLE LAZIO

MANDAS 6 Sempre sicuro, bene anche con i piedi. Non può nulla sulle due reti chirurgiche dei padroni di casa.

PATRIC 5 Contiene Kostic ed effettua qualche buon cross. Soffre un po' di più Vlahovic. (dal 1' st CASALE 4,5: prima il buco che Chiesa sfrutta alla perfezione e poi la mancata chiusura su Vlahovic sul 2-0. Male male)

ROMAGNOLI 5,5 Duello spalla a spalla con Vlahovic, che va a fasi alterne però. Ripresa da dimenticare.

GILA 6,5 Ferma sempre con grande precisione Chiesa e si propone anche. Una certezza in una serata storta dei suoi. (Dal 36' st HYSAJ sv)

MARUSIC 5 L'eroe dell'Olimpico stavolta stecca. Manca di coraggio con un Kostic non proprio irresistibile per un tempo. Si spegne alla distanza.

GUENDOUZI 5,5 Prova a prendersi la seconda regia, meno bene quando c'è da recuperare palloni. In affanno.

VECINO 5,5 Buon piglio iniziale, recupera palloni, poi cala decisamente alla distanza. E la Lazio prende imbucate letali.

ZACCAGNI sv (dal 14’ pt ISAKSEN 5: parte anche bene, ma poi si scioglie. Impalpabile)

FELIPE ANDERSON 5,5 Se non si accende solo a intermittenza non sarebbe lui. Potrebbe innescarsi più volte ma non sfrutta l'occasione.

LUIS ALBERTO 6 Gara numero 300 amara. Ispira la manovra per oltre un tempo con classe, poi l'errore che manda Chiesa in gol. E finale in affanno. (Dal 26' st KAMADA 6: qualche buono spunto in un finale complicato)

IMMOBILE 5 Almeno un paio di occasioni, di cui una vera in contropiede nella ripresa. Si muove molto ma sembra sempre troppo lento nei movimenti. (Dal 26' st CASTELLANOS 5: troppe imprecisioni. Isterico)

ALL.TUDOR 5 Patric e Vecino non sembrano scelte azzeccate, ma anche i cambi non vanno. In generale Lazio stanca e con poche idee.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Aprile 2024, 23:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA