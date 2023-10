Juventus, parte l'aumento di capitale da 200 milioni. Exor ne versa subito 128. Il bilancio chiude con -123,7 milioni

La Juventus ha registrato perdite nette per 123,7 milioni di euro nell'esercizio 2022-23, dimezzate rispetto ai 239,3 milioni di euro di un anno fa, e prevede che il primo trimestre del nuovo esercizio si chiuda con perdite superiori a un terzo del capitale sociale. È quanto si legge in una nota del club bianconero. Questa circostanza ha portato il cda, per supportare gli obiettivi del piano e tenendo conto degli esiti dei procedimenti sportivi italiani e internazionali avviati, a prevedere la riduzione del capitale sociale e il contestuale aumento di capitale per massimi 200 milioni.

E' il terzo aumento di capitale in 5 anni

Un aumento di capitale fino ad un massimo di 200 milioni — il terzo in cinque anni, per un totale di 900 milioni di euro — permette alla Juve di superare le emergenze e di sostenere il risanamento e la risalita, già iniziata con il quasi dimezzamento del passivo di bilancio al 30 giugno 2023, approvato dal cda bianconero: rosso di 123,7 milioni, contro il meno 238 del 2022. La scelta dell’ultimo aumento di capitale, fino a un massimo di 200 milioni, l’ha spiegata in serata l’ad Maurizio Scanavino: «La non partecipazione alle coppe europee a causa della squalifica poteva mettere in difficoltà la società, ma grazie a queste risorse possiamo progettare con serenità e decisione il futuro prossimo».

Exor sottoscrive il 68% dell'aumento

L'azionista di controllo Exor, «ha espresso il proprio sostegno all'operazione, impegnandosi a sottoscrivere la quota di aumento di capitale di propria pertinenza, pari al 63,8%. Exor ha inoltre dato »la propria disponibilità ad effettuare versamenti in conto futuro aumento di capitale per massimi 128 milioni circa«. Juventus valuterà di costituire un consorzio di garanzia per la sottoscrizione e liberazione delle nuove azioni eventualmente non sottoscritte.

