Nazionale, i convocati di Spalletti: torna Scamacca, chance per Udogie. La sorpresa è Bonaventura

di Redazione web

Il ct della Nazionale azzurra Luciano Spalletti ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista dei prossimi impegni dell'Italia nelle qualificazioni agli Europei del 2024. Non mancano le sorprese, da Giacomo Bonaventura, mai preso troppo in considerazione dai precedenti ct ma che sta facendo grandi cose con la Fiorentina, a Destiny Udogie, protagonista di un ottimo avvio di stagione col Tottenham.



Tornano Berardi e Scamacca dopo gli infortuni che li avevano esclusi dagli ultimi impegni. Tra i convocati anche Federico Gatti della Juventus, nonostante il comico autogol contro il Sassuolo di un paio di settimane fa.

I convocati di Spalletti

Di seguito la lista completa dei convocati.

PORTIERI: Donnarumma, Meret, Provedel, Vicario

DIFENSORI: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Mancini, Scalvini, Udogie

CENTROCAMPISTI: Barella, Bonaventura, Cristante, Frattesi, Locatelli, Tonali

ATTACCANTI: Berardi, Chiesa, Kean, Raspadori, Scamacca, Zaccagni, Zaniolo

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Ottobre 2023, 19:12

