Juventus-Fiorentina 1-0, le pagelle: Gatti in serata di grazia, Vlahovic sfortunato. Szczesny, capolavoro su Nico

di Timothy Ormezzano

La Juventus batte la Fiorentina per 1-0 nel match valido per la 31esima giornata della Serie A 2023-2024, esce dalla crisi e riprende il cammino verso la Champions League. La formazione allenata da Allegri, alla seconda vittoria nelle ultime 10 giornate, si impone con il gol di Federico Gatti e torna al successo che mancava dal 25 marzo. L'1-0 rifilato ai viola consente ai bianconeri di salire a 62 punti e di portare a 4 lunghezze il vantaggio sul Bologna, quarto a quota 58. La Fiorentina rimane a 43 punti, a metà classifica.

Juve-Fiorentina, le pagelle dei bianconeri

SCZCZESNY 7 Primo tempo di relax totale. Poi tocca quanto basta un tracciante di Nico Gonzalez che si stampa sul legno e nel finale del match si esalta.

GATTI 7,5 Serata di grazia. Ispira un gol di McKennie cancellato da un fuorigioco. Timbra una traversa da due passi. E segna l'1-0 con un tocco sotto misura. Quarta rete in Serie A: meglio di lui tra i difensori solo Dimarco e Theo Hernandez a quota 5.

BREMER 6,5 Primo tempo all'attacco, visto che la Fiorentina combina poco poco. Nella prima proiezione offensiva toglie un gol di Vlahovic, con un tocco in pieno offside sulla linea di porta. Poi si fa perdonare con il palo che aziona il tap-in vincente di Gatti.

DANILO 6 Un po' in ombra, come nelle ultime uscite. Si mette sulle tracce di Nico Gonzalez, perdendolo solo in occasione del palo timbrato dal viola.

CAMBIASO 6 Meno impattante del solito. Monta la guardia su Kouamé, finendo per essere poco presente nel territorio nemico (30' st Alcaraz 6: Prova a fare legna a centrocampo).

MCKENNIE 6 Segna dopo una manciata di minuti, ma in fuorigioco nettissimo.

LOCATELLI 6 Play basso, un po' come il libero di una volta. Mette pezze qua e là, diventando spesso un difensore aggiunto.

RABIOT 5,5 Si perde in corse e rincorse (dietro a Bonaventura). Va al minimo sindacale, dovrebbe dare più qualità alla manovra.

KOSTIC 6 Suo il corner da cui nasce il vantaggio di Gatti. Non spinge come potrebbe sulla sua corsia, ma appare comunque in leggera ripresa (14' st Iling-Junior 5,5: Entra con le gomme un po' sgonfie. E Allegri lo riprende).

VLAHOVIC 6 Nel primo tempo è straripante, ma anche sfortunatissimo. Punisce due volte la sua ex squadra, però i fuorigioco di Bremer e McKennie gli rovinano la festa. Cala sensibilmente nella ripresa (40' st Kean: sv).

CHIESA 5,5 Un paio di affondi dei suoi. Niente di eccezionale. Come Vlahovic, non ha mai segnato alla Fiorentina: altro che regola non scritta del gol dell'ex (14' st Yildiz 5,5: Non riesce a entrare in partita).

ALL. ALLEGRI 6 I bianconeri consumano tutta la benzina nel primo tempo, poi crollano nella ripresa ma trovano comunque quella vittoria (di corto muso!) che mancava da 42 giorni. Tre punti di platino, però c'è ancora da lavorare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Aprile 2024, 22:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA