Colpo a sorpresa della Juventus: ecco McKennie dallo Schalke 04. Contatti anche per Paredes e Locatelli

Calciomercato Juventus: Colpo a sorpresa firmato Paratici. I bianconeri hanno trovato l'accordo di massima con lo Schalke 04 per Weston McKennie. Il centrocampista americano, classe '98, è valutato circa 20 milioni di euro e arriverebbe in Italia con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto. Nonostante la giovane età, gli 007 bianconeri considerano McKennie un ottimo rinforzo per la prima squadra. E non finisce qui, perché Pirlo vuole anche qualità a centrocampo e in tale ottica vanno letti i contatti con l’entourage di Paredes e Locatelli.

Quest'ultimo, protagonista di un dialogo costante tra i due club, è molto attratto dalla possibilità di fare il grande salto e di raggiungere Pirlo, anche se teme di perdere la Nazionale rinunciando al posto da titolare con De Zerbi in panchina. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Agosto 2020, 18:09



