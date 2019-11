Juve, Cristiano Ronaldo ancora sostituito: va dritto negli spogliatoi stizzito e abbandona lo stadio prima della fine della partita

Seconda sostituzione nella stessa settimana per Cristiano Ronaldo: contro il Milan, dolorante, è uscito già dopo 10' del secondo tempo per fare entrare Dybala. CR7 era stato sostituito mercoledì sera a Mosca, in Champions, all'86' per un problema muscolare. Se in Russia, il portoghese aveva parlato con Sarri, a Torino non è neanche passato davanti alla panchina, ha solo rivolto uno sguardo verso l'allenatore per poi andare dritto negli spogliatoi senza salutare nessuno.



Non solo. Come ha riferito Sky Cristiano Ronaldo ha lasciato lo stadio prima che finisse la partita poi vinta dalla Juve sul Milan per 1-0, grazie al gol di Dybala, entrato al posto del portoghese. Domenica 10 Novembre 2019, 22:36







