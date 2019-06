José Antonio Reyes, ecco com'è morto il calciatore spagnolo: «Auto a fuoco, altri due corpi carbonizzati»

Morto Reyes: l'ex Siviglia, Real e Arsenal vittima di un incidente stradale​

Domenica 2 Giugno 2019, 10:44

C'erano anche il cugino di 23 anni e un amico a bordo dell'auto in cui, 35enne calciatore spagnolo, ha perso la vita. L'attaccante andaluso, che in carriera aveva vestito le maglie di Siviglia, Arsenal, Real Madrid e Atletico Madrid, èin uno spaventosonei pressi di Utrera, la sua città natale. Come riporta 20minutos.es , sono in fase di ricostruzione le dinamiche dell'incidente in cui è morto: l'attaccante stava viaggiando in autostrada a bordo della sua Mercedes Brabus S550 quando ieri mattina, poco dopo le 11.30, ha perso improvvisamente il controllo dell'auto lungo un rettilineo. Il veicolo ha sbandato fino a finire fuori dalla strada e, dopo lo schianto, ha preso fuoco., unico calciatore a vincere in carriera ben cinque Europa League, e il cugino sono morti poco dopo l'incidente. Un terzo passeggero, un amico del calciatore, è invece stato trasferito d'urgenza all'ospedale Virgen del Rocìo di Siviglia, con ustioni gravi sul 60% del corpo, ed è morto poche ore dopo il ricovero.