Joe Barone è morto, la moglie Camilla che l'aveva seguito in Italia e i 4 figli: da Pietro (che l'ha reso nonno) al calciatore Giuseppe

di Valerio Salviani

Joe Barone è morto. Il dirigente della Fiorentina si è spento in ospedale, stroncato dal malore che l'aveva colpito domenica. Accanto al dirigente c'era da lunedì sera la moglie Camilla e da ieri mattina i figli Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella arrivati immediatamente dagli Stati Uniti. La donna vive a Firenze dal 2017, ossia da quando il dirigente è arrivato a guidare la Fiorentina, come braccio destro del presidente Rocco Commisso rimasto invece negli States.

Joe Barone, chi è il direttore generale della Fiorentina colto da malore prima del match con l'Atalanta

Joe Barone: la famiglia

Nato a Pozzallo, in Sicilia, il 20 marzo 1966 Barone all'età di 8 anni si è trasferito con la famiglia negli Stati Uniti, a Brooklyn. Terminati gli studi ha iniziato una carriera nel settore bancario-finanziario interrotta dopo l'incontro con il magnate italocalabrese che lo ha inserito nella sua società di telecomunicazioni Mediacom e successivamente lo ha nominato vicepresidente nel 2017 dei New York Cosmos, subito dopo averne acquisuito la quota di maggioranza salvandoli dal fallimento.

Chi è la moglie Camilla

Sono scarsissime le notizie sulla moglie di Joe Barone. Di Camilla Barone (nata DeMarco) sappiamo che, come il marito, ha origini italiane. Entrambi hanno voluto mantenere stretto il legame con la madre patria, come dimostrato dalla scelta dei nomi dati ai figli. La donna viveva con il marito a Firenze ed è apparsa sui social solo in rare foto, pubblicate proprio dal dirigente appena scomparso.

I figli

Joe Barone aveva quattro figli: Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella. Il primo l'ha reso nonno appena un anno fa. Nel giugno 2022 aveva sposato l'attuale moglie Justine. Sul profilo del dirigente l'ultima foto è un'istantanea con tutta la famiglia, riunita per le feste di Natale. Invece Giuseppe, suo omonimo, è un calciatore con esperienze in diverse squadre in Italia. Ha giocato con Ascoli, Perugia e Salernitana.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Marzo 2024, 15:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA