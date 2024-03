Joe Barone, aperta la camera ardente al Viola Park: presenti moglie, figli e Rocco Commisso. Lo striscione dei tifosi

di Redazione web

Aperta al Viola Park di Firenze la camera ardente dove è stato portato il feretro del dg della Fiorentina Joe Barone, scomparso ieri all'età di 57 anni per un attacco cardiaco. I funerali si terranno invece negli Stati Uniti.

Già molte le persone in fila per l''ultimo saluto al dirigente. Presente anche tutta la famiglia, la moglie Camilla, e i quattro figli e il presidente viola Rocco Commisso, appena arrivato. Bandiere a mezz'asta nel centro sportivo, e i tifosi della Curva Fiesole, attraverso un comunicato diffuso in queste ore, si sono dati appuntamento nel tardo pomeriggio per venire a salutare Joe Barone.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Marzo 2024, 11:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA