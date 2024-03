Joe Barone è morto, il dirigente della Fiorentina si è spento in ospedale dopo 2 giorni di agonia: aveva 58 anni

di Redazione Web

È morto Joe Barone. Il dirigente della Fiorentina si è spento all'ospedale San Raffaele di Milano oggi, martedì 19 marzo. Domenica, mentre si trovava in trasferta con la squadra viola a Bergamo, aveva accusato un malore che l'aveva costretto al ricovero d'urgenza. Le condizioni di Barone, 58 anni, sono subito apparse disperate, tanto che i figli si sono precipitati in Italia dagli Stati Uniti per stare vicino a lui e alla mamma Camilla. Mercoledì arriverà invece il presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

L'annuncio della Fiorentina

La Fiorentina ha pubblicato una nota per dire addio a Barone: «Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il Direttore Generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale “San Raffaele” di Milano. Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili.

Il malore in albergo

Joe Barone aveva accusato un malore intorno alle 15 di domenica, mentre era in albergo a Cavenago di Brianza, poche ore prima del match dei viola con l'Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo. Choc nel gruppo viola e il club ha chiesto subito di poter non giocare la partita, che infatti è stata «rinviata a data da destinarsi», come apparso sui maxischermi dello stadio attorno alle 17 un'ora prima del fischio d'inizio.

Barone ha avuto un arresto cardiaco ed è stato soccorso dallo staff della Fiorentina, in particolare dal medico sociale, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. In quel momento la Fiorentina si trovava in ritiro al 'Devero Hotel', non distante dall'A4 ed era in attesa del trasferimento a Bergamo per la partita. Le condizioni di Barone - cittadino statunitense - sono parse subito molto serie: per questo il 118 ha inviato in zona automedica e ambulanza, con la quale il dg della Viola è stato trasferito all'ospedale San Raffaele di Milano in codice rosso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Marzo 2024, 15:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA