Italia-Spagna, Fulvio Collovati in Azzurro Flop su Leggo: « Verratti e Jorginho sotto tono»

La lotteria dei rigori ha detto Italia. Ci guadagniamo la finale con non poca sofferenza, però. A centrocampo era prevedibile che sarebbe stata dura, con Verratti e Jorginho sotto tono e con Barella unico lottatore instancabile; meno attenta del solito la difesa, dove Chiellini e Bonucci si sono fatti imbucare dal loro amico Morata (in occasione del gol del pari) e Toloi è entrato male in partita e sempre in difficoltà, con Dani Olmo sempre in posizione ottimale dietro le linee, come anche Pedri.

Rispetto agli iberici, però, abbiamo messo a segno i colpi decisivi che nel calcio contano eccome: quello di Chiesa, naturalmente, talento di statura ormai europea, e quello di Donnarumma, portiere di un altro pianeta. Grazie Gigio per le emozioni che ci regali.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Luglio 2021, 00:24

