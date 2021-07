Italia-Spagna, Mattia Briga su Leggo per "Azzurro top": «Che calma Jorginho dal dischetto»

Abbiamo tenuto con grinta e orgoglio il palleggio tecnico e veloce della compagine iberica, che nonostante il ricambio generazionale non tradisce la sua identità calcistica e propone il suo gioco per tutta la gara.

In partenza i nostri terzini titolari sarebbero Florenzi e Spinazzola, ma ci ritroviamo in semifinale con Di Lorenzo e Emerson Palmieri che offrono una grande prestazione di cuore e tenacia.

La calma di Jorginho dagli 11 metri e la fotografia della sua carriera : passo dopo passo dalla Sambonifacese alla Champion’s col Chelsea, lenta lenta la palla all’angolino.

Siamo in finale

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Luglio 2021, 00:22

