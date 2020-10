Italia-Olanda, due casi sospetti tra gli azzurri: slitta la conferenza stampa del ct Mancini

Due casi sospetti di coronavirus tra gli azzurri che domani a Bergamo dovranno affrontare l'Olanda in Nations League e la conferenza stampa della vigilia di Roberto Mancini slitta dalle 18 alle 20.45.



Ci sarebbero infatti due tamponi incerti tra i giocatori della nazionale, mentre al Gewiss Stadium si è tenuta regolarmente la conferenza stampa dell'Olanda, col neo ct Frank De Boer e Stefan de Vrij, subito dopo l'allenamento degli 'orange' a Sesto San Giovanni. «Dobbiamo limitare al massimo gli spostamenti in questo periodo, non tocca a me decidere se fermare il calcio anche se non è bello vedere gli stadi chiusi. Ora la priorità è la salute di tutti» - ha spiegato l'ex allenatore dell'Inter - «Non saremo gli stessi della gara d'andata a settembre, siamo più preparati atleticamente e sarà tutta un'altra partita».

