I gravi errori arbitrali capitati ieri nella sfida dell'Italia contro la Francia, che hanno fortemente penalizzato la nazionale azzurra di Nicolato, hanno spinto la Uefa a cambiare rotta e introdurre il Var dai quarti di finale degli Europei Under 21. «La Uefa - recita una nota del massimo organismo calcistico europeo - ha in programma di implementare il Var dai quarti di finale dell'attuale torneo Under 21. L'implementazione del Var nelle competizioni europee è una grande impresa che la Uefa ha avviato alcuni anni fa. È sottoposto a notevoli vincoli tecnici, operativi e logistici. La Uefa ha un piano a rotazione scaglionato volto a coprire gradualmente la stragrande maggioranza delle partite a partire dalle competizioni maschili e femminili per club e nazionali».

Italia derubata, agli Europei Under 21 arriva il Var dopo il caos contro la Francia. «Ci sarà dai quarti» https://t.co/6z9N716jrA — Leggo (@leggoit) June 23, 2023

Il ct azzurro Nicolato: «Era meglio metterlo subito»

«Una beffa il Var dai quarti di finale? No, piuttosto lo considero un miglioramento, ma avrei preferito ci fosse già ieri sera».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Giugno 2023, 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA