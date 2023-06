L'Italia sbatte sull'arbitro, la Francia vince 2-1: follia di Udogie, l'arbitro non vede un gol fantasma di Bellanova

di Redazione web

Inizia male l'Europeo dell'Italia Under 21: la Francia vince 2-1, ma i ragazzi di Nicolato possono recriminare su due episodi clamorosi non visti dall'arbitro. L'assenza di VAR e Goal Line Technology (gli stadi vecchi di Romania e Georgia non ne permettono l'utilizzo) è dunque già destinata a far discutere. Transalpini in vantaggio al 22' con Arnaud Kalimuendo, pari azzurro al 36' con Pellegri di testa e nuovo vantaggio francese al 62' con Bradley Barcola che approfitta di un errore difensivo degli azzurrini, con una palla persa da Udogie.

Francia-Italia 2-1, le pagelle: follia Udogie, Scalvini domina. Tonali prova a dirigere

I due episodi

All'inizio del secondo tempo è stato negato alla selezione di Nicolato un calcio di rigore clamoroso per fallo di mano di Kalulu su colpo di testa di Pirola su angolo di Tonali: braccio larghissimo per il milanista ma per il direttore di gara non c’è niente da sanzionare. Nel finale altro episodio ancora più clamoroso: un colpo di testa di Bellanova tocca il palo, la palla viene respinta da un giocatore francese che molto probabilmente era all'interno della porta.

Nel 2023, nel campionato europeo per Nazionali #under21, non ci sono né il Var né la goal line technology.



Follia. #FranciaItalia pic.twitter.com/EInQous91J — Vincenzo Pastore (@VincePastore) June 22, 2023

La cronaca della partita

La Francia parte decisa e guadagna tre angoli nei primi minuti, con Kalimuendo, attaccante del Rennes, tra i più attivi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Giugno 2023, 23:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA