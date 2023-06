Francia-Italia 2-1, le pagelle: follia Udogie, Scalvini domina. Tonali prova a dirigere

di Daniele Petroselli

Esordio amaro per l'Italia U21 all'Europei. Francia che passa 2-1 ma almeno un paio di interventi arbitrali non convincono.

FRANCIA-ITALIA, LE PAGELLE

Carnesecchi 6

Sempre molto attento, bene anche in uscita. Non può nulla sulle due reti dei francesi.

Okoli 5,5

La sua fisicità contro quella dei francesi serve, ma spesso soffre le imbucate da quella parte.

Pirola 6

Ci mette qualche minuto a prendere le misure, poi anche lui si mette a muro davanti all'area e sbaglia pochissimo. (30' st Cancellieri 5,5: pregevole assist per Gnonto, spreca il 2-2 da pochi passi)

Scalvini 6,5

Guida la difesa come un veterano, solo un grandissimo intervento di Chevalier gli nega il gol. Una vera sicurezza.

Bellanova 6

Sul lato destro la Francia spinge e l'ex Inter fa fatica a contenere, anche se nei secondi 45' migliora. E gli viene negato un gol solare.

Rovella 5,5

Quando c'è da difendere fatica fisicamente, meglio davanti ma non convince del tutto. (30' st Miretti 6: sfiora subito il pari, ingresso di qualità)

Tonali 7

Nell'ultima sera (forse) da milanista dà un saggio delle sue qualità. Sempre pericoloso con le palle da fermo, su una nasce il pari di Pellegri.

Ricci 6

Qualche buono spunto, gli serve più continuità. Nella ripresa decisivo in interdizione. (44' st Colombo sv)

Udogie 5

Ottimo in alcuni spunti offensivi e in copertura, ma poi rovina tutto con la follia in area che regala il 2-1. (44' st Parisi sv)

Cambiaghi 5,5

Prova a dare quel qualcosa in più davanti ma si vede poco. Troppo timido. (1'st Gnonto 6: si muove tanto, si guadagna il rosso che lascia la Francia in 10)

Pellegri 7

Gol ma anche tanta sostanza. Ci mette davvero il cuore nel tenere tutto il reparto avanzato e nel far salire la squadra.

CT Nicolato 6

Limitati i francesi al meglio, che passano per una prodezza e una follia.

