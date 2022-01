Inter-Venezia 1-1, la diretta: Barella pareggia il gol di Henry. Dzeko reclama un rigore

Contro un Venezia decimato dal Covid l'Inter di Simone Inzaghi scende in campo a San Siro per cercare di allungare il passo in classifica e staccare le inseguitrici, in primis il Milan, impegnato domani sera nel big match contro la Juventus. I nerazzurri, in campo con una maglia speciale con i nomi dei calciatori scritti in ideogrammi cinesi, affrontano la squadra di Zanetti, una delle rivelazioni in positivo di questa stagione e che lotta per la salvezza.

Sarà dura per gli arancioneroverdi, privi di diversi titolari, mentre l'Inter può contare sulla formazione titolare, ad eccezione del Tucu Correa, infortunatosi nel match di Coppa Italia contro l'Empoli e che ne avrà per un mese. Inzaghi sceglie Darmian sulla destra al posto di Dumfries, ma per il resto conferma il solito 11: Handanovic in porta, Skriniar De Vrij e Bastoni in difesa, Barella Brozovic e Calhanoglu a centrocampo, il già citato Darmian e Perisic sulle fasce e la coppia Dzeko-Lautaro Martinez in attacco. Il Venezia schiera invece Lezzerini in porta, difesa a cinque con Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Modolo e Ullmann, a centrocampo Cuisance, Tessman e Vacca, e la coppia Henry-Okereke in attacco.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Gennaio 2022, 19:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA