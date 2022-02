Diretta Inter-Sassuolo 0-2: Raspadori e Scamacca, poi traversa di Berardi

L'Inter vuole approfittare del passo falso del Milan e rilanciarsi in testa alla classifica. Per farlo però non ha un compito facile: a San Siro arriva l'ottimo Sassuolo di Dionisi, reduce dal 2-2 contro la Roma. I neroverdi ritrovano però due delle frecce più temibili: Raspadori e Scamacca. Inzaghi fa riposare Dzeko e sceglie Lautaro e Sanchez in attacco.

Segui qui la diretta di Inter-Sassuolo

Inter-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Gagliardini, Barella, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ayhan, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Febbraio 2022, 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA