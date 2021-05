Inter-Roma diretta live ore 20:45, le formazioni ufficiali: Dzeko e Mancini dal 1'. Conte sceglie Lukaku-Sanchez

di Alessandro Cristofori

Nella penultima trasferta della stagione, Fonseca cerca punti per chiudere nel migliore dei modi il campionato. Sul campo dell'Inter campione d'Italia, la Roma ritrova Mancini in difesa con l'ex Santon sulla corsia sinistra e Fuzato tra i pali. A centrocampo c'è la conferma per il giovane Darboe che giocherà accanto a Cristante mentre in attacco il titolare sarà Dzeko. Dall'altra parte Conte lancia Radu in porta e ritrova Skriniar e De Vrij con Brozovic a centrocampo. In avanti, accanto a Lukaku c'è Sanchez.

SEGUI LA DIRETTA

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, D'Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Vecino, Perisic; Lukaku, Sanchez. Allenatore: Conte

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Darboe, Cristante; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Maggio 2021, 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA