Lecce-Inter 0-4, le pagelle: Frattesi garra e gamba, Mkhitaryan Highlander, Lautaro "centenario" scatenato

di Alessio Agnelli

Tutto facile per l'Inter in casa del Lecce. Per i nerazzurri a segno con Lautaro (doppietta), Frattesi e De Vrij. Mercoledì il recupero contro l'Atalanta: la squadra di Inzaghi potrebbe andare a +12.

Le pagelle dell'Inter

AUDERO 6 Dopo i debutti in Champions e Coppa Italia, anche l’esordio in campionato con due paratine su Piccoli.

BISSECK 6 Subito a spingere ed inserirsi, anche troppo. Ogni tanto si dimentica di Sansone, ma i compagni lo aiutano.

DE VRIJ 7 Fa a sportellate con Piccoli, reggendo l’urto e la stazza dell’ex Atalanta. Comanda la difesa, chiude i conti di testa.

CARLOS AUGUSTO 6,5 Si divide tra Almqvist in fascia e i raddoppi aerei a centro area su Piccoli. Mai in difficoltà.

DUMFRIES 5,5 Avvio timido, prosieguo in crescendo. Ma si divora un gol già fatto nel finale.

FRATTESI 7,5 Garra e gamba. Recupera palloni in serie e li traghetta in avanti. In premio il 3° centro in campionato, by Sanchez, e l’assist per lo 0-3 di Lautaro. (31’ st Akinsanmiro sv)

ASLLANI 6,5 Un altro che sfrutta la chance. Si traveste da vice-Calha anche nell’assist, in verticale e al bacio per il vantaggio di Lautaro. Ci prova da fuori. (13’ st Barella 6: energia aggiuntiva)

MKHITARYAN 6,5 Highlander e sempre in campo. In ripartenza è il solito martello e sfiora il raddoppio di sinistro, in termini di esperienza un valore aggiunto. (20’ st Klaassen 6: gettone premio)

DIMARCO 6,5 Scalda le mani di Falcone con un sinistro al volo, pennella il corner dello 0-4 per De Vrij. (31' st Buchanan sv)

LAUTARO 8 Centesimo gol nella massima serie con la maglia dell’Inter, poi il numero 101 per 22 reti in 23 gare di A in stagione. Dal Via del Mare torna con un’altra doppietta a referto. Toro scatenato. (20’ st Arnautovic 6: vicino al pokerissimo)

SANCHEZ 6,5 Lotta e corre, anche se al tiro non è mai un fattore.

INZAGHI 7 Settima vittoria consecutiva, un vantaggio di 9 punti sulla seconda che potrebbe salire a 12 mercoledì, dopo il recupero con l’Atalanta. Ne cambia 7 su 11, stessa musica e risultato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Febbraio 2024, 20:25

