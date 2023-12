Inter-Real Sociedad 0-0, le pagelle: Calhanoglu bacchetta e bastone, Mkhitaryan sotto ritmo, Sanchez leggerino

di Alessio Agnelli

L'Inter viene bloccata a San Siro sulla 0-0 dagli spagnoli della Real Sociedad che conquistano così il primo posto del girone D della Champions League. I nerazzurri si qualificano agli ottavi come seconda.

LE PAGELLE DELL'INTER

SOMMER 6 Una prima frazione da non pervenuto o quasi, se non fosse per un rinvio da brividi (per i tifosi) dalla linea di porta. Un interventino nella seconda.

DARMIAN 6,5 Sulle tracce di Oyarzabal, l’uomo più pericoloso dei baschi. Concede lo stretto indispensabile, ermetico come sempre.

ACERBI 6,5 Vita facile con l’ex Roma e Torino Sadiq. Vince il duello di fisicità, esperienza e astuzia. Mai in difficoltà.

CARLOS AUGUSTO 6,5 Con il giapponese Kubo rincorre spesso, ma senza andare in apnea. Decisivo su 2 conclusioni di Merino, murato di piede e di testa.

CUADRADO 5,5 Munoz ricorre spesso alle cattive, lui le prende e basta per un tempo. Poi prova a cambiare registro e passo, ma senza sprint e precisione nei piedi.

FRATTESI 6 Primo tempo sotto traccia e con troppi errori in controllo e in appoggio. Ripresa più nel vivo del gioco, ficcante in ripartenza.

CALHANOGLU 6,5 Tallonato a vista da Zakharyan, ma dirige nel traffico con profitto e sagacia tattica. Tanti anche i palloni recuperati alla causa. Bacchetta e bastone. (37’ st Asllani sv)

MKHITARYAN 5,5 Sotto ritmo. Traoré gli nega un gol da due passi, ma a gioco fermo. Prima e dopo luci, poche, ed ombre, tante. (20’ st Barella 6: prova a velocizzare il gioco)

DIMARCO 6 Spesso sulla linea dei difensori ad occuparsi di Kubo e Traoré, in inserimento dalle retrovie. Impegna Remiro con un tiro-cross dalla mancina. (32’ st Bastoni sv)

SANCHEZ 5 Leggerino e troppo morbido nei contrasti. Più grave quando si fa anticipare senza andare incontro al pallone, uno dei primi insegnamenti alla scuola-calcio. (20’ st Lautaro 6: sfiora l'1-0 nel recupero)

THURAM 6,5 Incontenibile quando si gira e parte palla al piede. Combatte per più di un’ora da solo, poi il cambio per energie in esaurimento. (20’ st Arnautovic 5,5: impalpabile)

INZAGHI 6,5 Non riscrive la storia, mancando il pass da primo del girone 12 anni dopo Ranieri (2011/12).

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Dicembre 2023, 23:17

