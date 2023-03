Inter, Lukaku vuole il Porto e cerca i gol per convincere Inzaghi

di Alessio Agnelli

Big Rom, La Spezia per blindare una maglia ad Oporto. Titolare venerdì sera al Picco, in una sfida da vincere, e da decidere, per chiudere una volta per tutte con gli up and down di serie A, e poi anche nel big match di martedì prossimo al Do Dragão, per il ritorno degli ottavi di Champions League con il Porto di Conceiçao.

Nei prossimi sette giorni, sarà questo il grande obiettivo (e il chiodo fisso) di Romelu Lukaku, per cambiare lo status quo e meritarsi un posto in squadra pure nella sfida dentro o fuori contro i lusitani. Se la titolarità di questo venerdì sembra, infatti, assicurata dalle rotazioni di Simone Inzaghi, sistematico o quasi nell’alternare il nazionale belga ed Edin Dzeko (domenica in campo dall’inizio alla fine contro il Lecce) nelle ultime uscite, il gettone di presenza nella partitissima di Champions con i portoghesi va, invece, guadagnato con una prestazione old style contro i liguri. E in grado di ribaltare gerarchie e piani già consolidati per l’attacco di martedì nell'Inter.



Nei pensieri di Inzaghi, c’è, infatti, la Lu-La (Lukaku + Lautaro) per la trasferta del Picco e la Dze-La (Dzeko in coppia con la costante Lautaro) per la sfida del Do Dragão. Per rimettere tutto in discussione, Big Rom dovrà sfruttare l’occasionissima di venerdì, senza fallire l’appuntamento come a Bologna, e, magari, lanciando un altro segnale di ripresa, dopo i 2 gol in 4 giorni a Udinese e Porto, nel match d’andata, tra il 18 e il 22 febbraio.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Marzo 2023, 14:48

