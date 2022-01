Le Pagelle di Inter-Empoli 3-2 dopo i tempi supplementari: è la notte di Sensi

Quanta sofferenza in Coppa per l'Inter di Inzaghi che risolve solo ai supplementari una sfida con l'Empoli che aveva quasi perso. Invece, il calcio è sempre particolare: il gol del 3-2 lo segna Sensi che sta per andare via da Milano e Inzaghi è ai quarti e aspetta la vincente di Roma-Lecce.

RADU 4,5

Prima chance stagionale. Sull'autogol dell'1-2 (di tacco, dopo la traversa di Cutrone) è tanto sfortunato, quanto maldestro. Così così anche sull'1-1 di Bajrami.

D'AMBROSIO 5,5

Spesso sulle tracce di Cutrone e in appoggio a Dumfries davanti. Fallisce un'occasionissima da due passi e si dimentica di Cutrone sull'1-2.

RANOCCHIA 6,5

Capitano per l'occasione e spesso in sofferenza con Pinamonti e Cutrone. Manca 2 occasioni, si riscatta al terzo tentativo in mezza rovesciata.

DIMARCO 6

Dentro da braccetto di sinistra, al posto di Bastoni. Ma meno propositivo del compagno in appoggio alla manovra. Compitino.

DUMFRIES 7

Dopo il pit-spit stop di Bergamo, di nuovo a sfrecciare in fascia e subito decisivo con il cross del vantaggio. Furlan gli nega per due volte il raddoppio.

VIDAL 6,5

Alla causa tante palle recuperate e la solita attitudine da Guerriero. Lotta, cuce ed esce lamentandosi del cambio. (20' st Barella 5,5: in debito d'ossigeno)

VECINO 5,5

Tocca a lui lo scomodo ruolo di vice-Brozovic. Lo interpreta con meno geometrie, più garra e gamba. Ma concede la ripartenza dell'1-1. (20' st Calhanoglu 6: più qualità)

GAGLIARDINI 5

Un'imbucata al bacio per Lautaro, poi più ombre che luci, con inserimenti fuori tempo e più di un errore in appoggio. (33' st Dzeko 6,5: fisicità e sponde)

DARMIAN 5

Spazi intasati davanti e pochi spunti degni di nota in proiezione.(20' st Perisic 6,5: dentro ad aprire varchi a sinistra)

CORREA NG

Tre minuti e Romagnoli gli sale in spalla, provocandogli un risentimento ai flessori. (5' pt Sanchez 7,5: entra e confeziona subito l'incornata dell'1-0, sfiora la doppietta, una Maravilla)

LAUTARO 6,5

Riceve, si gira e riparte senza soluzione di continuità. A referto una doppia conclusione ravvicinata, con doppio miracolo di Furlan. (3' pts Sensi 7: con un piede in partenza, ma eroe di Coppa con il destro del 3-2)

INZAGHI 7

All'ultimo respiro, prima con Ranocchia e poi con Sensi per il 3-2 finale nel 1° supplementare. Ma centra i quarti di Coppa Italia, facendo rifiatare tanti (forse troppi) titolari.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Gennaio 2022, 23:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA