Inter-Cagliari 2-2, pagelle: Acerbi e Bisseck distratti, Calha implacabile. Scudetto subito se batterà il Milan nel derby

di Alessio Agnelli

L'Inter si fa riprendere due volte dal Cagliari e si presenta al derby di lunedì 22 aprile con 14 punti di vantaggio sul Milan: per festeggiare aritmeticamente lo scudetto nel derby dovrà necessariamente vincere.

PAGELLE INTER

SOMMER 6 Un paio di brividi con Luvumbo, a fil di palo e di incrocio. Riesce ad espletare l’ordinaria amministrazione, non può nulla sulle reti di Shomurodov e Viola.

BISSECK 5 Dentro al posto dello squalificato Pavard. Il compitino dietro è facile, facile e ben espletato con fisicità e corsa fino al buco su Viola nel finale.

ACERBI 5 Nei premi sia sul gol di Shomurodov, che non segue nel taglio verso il centro per l’1-1. Sia sul gol di Viola, troppo morbido su Lapadula. Serataccia.

BASTONI 6 Nell’azione dell’1-1 dei sardi, ma lui il suo lo fa con Luvumbo, concedendogli solo l’appoggio all’indietro per Shomurodov. Propositivo in avanti. (35’ st Buchanan sv)

DARMIAN 6 Suo l’innesco dell’1-0 di Thuram con un filtrante al bacio per Sanchez. Poi tiene la posizione e arretra il baricentro. (30’ st Dumfries sv)

BARELLA 7 Con la fascia al braccio e contro il suo Cagliari. Confeziona una prestazione a tuttotondo per garra, personalità e qualità di giocate. Scuffet gli nega un eurogol in volée, Fourneau la palombella di testa del 2-0 per fuorigioco.

CALHANOGLU 6,5 Implacabile e infallibile dagli 11 metri. Prima ci prova su punizione, poi mette a segno il rigore del 2-1 per l’11° centro in campionato. Determinante.

MKHITARYAN 6 Un’altra presenza dall’inizio, nonostante la diffida. Utile alla causa, poi sostituito a scanso di rischi. (19’ st Frattesi 6,5: si guadagna il rigore del 2-1)

DIMARCO 6,5 Spesso in aiuto di Bastoni nella marcatura di Luvumbo, valore aggiunto. Davanti il solito, costante contributo di qualità in inserimento e al cross. Sfiora il 2-0 a inizio ripresa. (31’ st Carlos Augusto sv)

SANCHEZ 6,5 Vince il ballottaggio con Arnautovic e si mette subito in mostra, con l’inserimento e l’assist del vantaggio. Garantisce qualità e corsa tra le linee, da applausi una scivolata su Luvumbo in recupero. (31’ st Arnautovic sv)

THURAM 6 Torna al gol dopo due mesi di astinenza in A, grazie a Sanchez. Poi prova a far valere fisico e corsa, ma non riesce più a incidere sotto porta.

INZAGHI 6 Quinto pareggio stagionale, facendosi rimontare due volte. Fallisce l’opportunità di presentarsi al prossimo derby con due risultati su tre a disposizione. Quasi campione, ma servirà una vittoria contro il Milan per chiudere i conti lunedì.

