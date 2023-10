Inter-Benfica 1-0, le pagelle: Thuram decisivo, Lautaro Toro sfortunato

di Alessio Agnelli

SOMMER 6,5 Una parata importante su Aursnes, dimenticato da fallo laterale: per l'occasione sigilla il 1° palo, deviando in angolo. Poi un intervento su Rafa Silva, in fuorigioco, ma statisticamente a referto per il vantaggio concesso da Makkelie.

PAVARD 6,5 Sovrasta Rafa Silva di testa, fisico e anticipo. Tiene a bada anche Aursnes quando gravita in zona. Titolare acquisito.

ACERBI 6,5 Prende in consegna il brasiliano Neres, limitando al minimo i rischi. Ha un’occasione di testa, ma schiaccia sopra la traversa da buona posizione.

BASTONI 6 Ha il compito più difficile sulla carta, ma con Di Maria il duello è a suo favore. Meno ermetico con Aursnes, che gli sfugge da rimessa laterale.

DUMFRIES 6 Subito a spron battuto, ad attaccare la profondità. Fallisce un’incornata dall’area piccola, liscia un destro a botta sicura e se ne mangia un altro di testa. Il riscatto con il cross per il vantaggio di Thuram. (27’ st Darmian ng)

BARELLA 6,5 Bene come quantità di corsa e garra. In crescendo anche il livello di condizione e l’impatto sulle trame di squadra: suo l’innesco per l’1-0 di Thuram. (46' st Klaassen ng)

CALHANOGLU 6 Partenza sprint, con un tracciante per Dumfries e un tiro da fuori.

MKHITARYAN 6 Tuttofare, a minore intensità e qualità rispetto al solito. Ma fondamentale per equilibri e sagacia tattica.

DIMARCO 6,5 Al rientro, dopo il pit stop in campionato. Benzina nel motore, gomme nuove e continue sgasate in fascia. Alza il baricentro e il livello di pericolosità con il passare dei minuti. (38’ st Carlos Augusto ng)

THURAM 7 Tanto movimento e lavoro sporco, sponde e punizioni guadagnate. Di occasioni ne ha poche, le capitalizza al massimo, con il destro dell’1-0 a metà ripresa. Decisivo. ( 27’ st Sanchez ng)

LAUTARO 7 Torna dal 1° minuto, dopo il poker da subentrato all’Arechi. Con il compagno di Nazionale Otamendi, che lo mura a porta vuota, è vita dura. Centra una traversa e un palo in rapida successione, costringe Trubin a due miracoli nel finale. In palla.

INZAGHI 6,5 Si affida ai titolarissimi e la risposta è la prima vittoria nella fase a gironi, con annesso primo posto (ex aequo con la Real Sociedad) nel raggruppamento. In controllo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Ottobre 2023, 23:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA