«Due piccoli 'uomini' che mostrano la maglia di un campione sia in campo che nella vita...Sei un grande Leone, non ci pensare». Questo il messaggio via Instagram dell'attaccante della Lazioal compagno di squadra, con la cui maglia hanno festeggiato sotto la Curva i milanisti Tiemoué Bakayoko e Franck Kessie, che poi hanno chiesto scusa, come auspicato dal loro allenatore, Rino Gattuso.Dopo il mea culpa di Bakayoko, è arrivato infatti quello di Kessie: «Orgoglioso di indossare questa maglia...di questi tifosi...di questa società. Le mie scuse più sincere a. Volevo semplicemente scherzare, niente di più. Massimo rispetto per tutti», ha scritto su Instagram.