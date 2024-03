Immobile aggredito vicino casa davanti a moglie e figlio piccolo, tensioni dopo l'addio di Sarri: cosa è successo

di Redazione Web

Tensione (continua) in casa Lazio. Ciro Immobile è stato insultato, offeso, aggredito verbalmente in strada. L'attaccante era nella sua auto assieme alla moglie, Jessica, e al figlio, Mattia (4 anni e mezzo). Si trovava nel quartiere Fleming quando un uomo l'ha riconosciuto e, sceso dalla macchina, s'è scagliato contro l'attaccante della Lazio usando parole pesanti. L'aggressore ha riservato lo stesso trattamento anche alla donna, noncurante del fatto che il calciatore e la moglie avessero con loro il piccolo.

Immobile aggredito in strada, la vicenda

Un brutto episodio che testimonia il momento difficile e il clima infuocato nell'ambiente biancoceleste, deflagrato dopo le dimissioni di Maurizio Sarri avvenute in seguito alla sconfitta in casa contro l'Udinese in campionato.

Nella bagarre delle ultime settimane è divenuto bersaglio e capro espiatorio di quella frangia di contestatori che lo ritengono colpevole di non segnare più, di aver perso lo smalto e il fiuto del bomber (l'errore a Monaco di Baviera contro il Bayern è una delle obiezioni più forti nei suoi confronti), di aver brigato all'interno dello spogliatoio e remato contro il tecnico.

