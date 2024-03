Lazio, Di Battista contro Lotito: «Società di incapaci. Un gestore non all’altezza sia nel calcio che nelle Istituzioni repubblicane»

Dopo le dimmissioni dell'allenatore della Lazio Maurizio Sarri, non sono mancate le polemiche da parte dei tifosi biancocelesti, tra cui uno in particolare: Alessandro Di Battista, volto per tanti anni del Movimento 5 Stelle.

Nelle scorse ore la società Lazio ha pubblicato su Facebook un video di saluti e ringraziamenti all'ormai ex tecnico toscano Sarri. I commenti sotto il post non sono mancati: c'è chi l'ha attaccato l'allenatore e chi invece ne ha tessuti lodi.