Ibra è il re dei social: lo seguono in 52 milioni. Nessuno come lui in Serie A

La rivincita di Ibra arriva via social. Se i numeri sul rendimento del Milan senza Zlatan in campo segnano un evidente cambio di tendenza nei valori tecnici della squadra di Pioli, completamente diversa è la situazione dello svedese fuori dal mondo pallonaro e dentro il campo del web. La prima edizione 2022 dell’European Football Player Report stilata subito dopo la fine del calciomercato di gennaio e curata magistralmente da IQUII Sport dice che in serie A il giocatore con più followers su Instagram è proprio Ibrahimovic, con il clamoroso numero di 52 milioni e poco più di fan che lo seguono. Una enormità se si considera che al secondo posto, staccato c’è lo juventino Dybala con 44 milioni, lontanissimo, quindi. E a sorpresa al terzo posto, sul gradino più basso del podio il nerazzurro Arturo Vidal, nettamente staccato con 16 milioni dei fan.

La classifica italiana (aggiornata al 3 febbraio), comunque, colpisce anche per altre particolarità del ranking: il primo giocatore della Lazio è Pedro con 6,6 milioni, il primo della Roma è addirittura 15esimo, l’italo-egiziamo El Shaarawy con 4,7 milioni. Sullo stesso piano il Napoli con Ospina 14° sempre con 4,7 milioni.



Colpisce anche il fatto che dopo Ibra, nei primi 20 big di A ci sono ben 10 giocatori della Juventus, tre dell’Inter e un altro del Milan, Theo Hernandez. In classifica anche la Salernitana con un gettonatissimo Frank Ribery a 6,4 milioni e il Bologna con Medel, 17°. Il primo non straniero in serie A è Leonardo Bonucci con 5,5 milioni di fan, seguito dall’altro difensore super Chiellini, poi da El Shaarawy, da Chiesa 16° e da Bernardeschi 20°, con quasi 3 milioni di appassionati.



A livello europeo Ibra è quarto, dietro un mostro sacro come Cristiano Ronaldo, con 399 milioni di fan, seguito dal rivale di sempre Messi con 306, poi Neymar 169,5, Mbappè 65,5 e quindi Zlatan.

