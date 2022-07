Helbiz Live, tutta la Serie B. Mammì: «Investimento importante per noi» Il nuovo volto è Chiara Giuffrida

di Luca Uccello

Il campionato di Serie B cresce, si migliora. In tutto. Soprattutto nella qualità della sua offerta. Lo fa in campo e nell'offerta di uno dei leader della mobilità che ha scelto di investire nel calcio, in quello di Serie B, e portarlo all'estero, in 26 paesi nel Mondo. «Il bilancio del primo anno è molto positivo - ha raccontato il Ceo Helbiz, Matteo Mammì - I risultati sono stati molto buoni, perché i tifosi hanno cominciato a conoscerci, a provarci e a fidarsi della piattaforma che è stabile e performante. I tifosi della Serie B vengono da noi perché offriamo un prodotto concentrato sulla Serie B ad un prezzo molto conveniente».

«Anche quest’anno, Helbiz Live ha l’obiettivo di offrire maggiore valore ai clienti del sistema Helbiz e al contempo attrarre nuovi utenti facendo scoprire i servizi di micro-mobilità che stanno cambiando il modo di muoversi nelle città».

La forza di Helbiz Live è avere i diritti di tutte le partite di Serie B a prezzi accessibili per tutti i tifosi: «I prezzi resteranno gli stessi, molto convenienti, non li abbiamo assolutamente alzati, mantenendo anche il cashback sulla mobilità, perché ricordo che quello è il nostro core business e con quello siamo presenti in molte città».

E grazie al cashback in mobilità: a fronte di un abbonamento mensile di 5,99 € il cliente avrà un bonus di 4€ da utilizzare in micro-mobilità Helbiz; e per l’abbonamento all’intera stagione l’offerta prevede un Cashback di 30€ a fronte di un abbonamento di 49,99€. Inoltre, Helbiz Live sarà sempre inclusa nell’abbonamento Helbiz Unlimited, già esistente per i clienti della micro-mobilità senza nessun costo aggiuntivo.

Helbiz Live è disponibile su tutti i device (smarphone, Tablet, PC), Smart TV (Samsung, LG, Android, Apple TV) e Amazon Video. Grazie all’attività di Helbiz Media che opera come distributore esclusivo dei diritti TV esteri oggi la Serie BKT è visibile in 26 paesi nel mondo

Ma non c'è solo il calcio nella nuova offerta di Helbiz. Al campionato cadetto «si aggiungono altri eventi di seconda fascia per arricchire il palinsesto, come fatto quest’anno con NFL, MLB e altri sport americani e la novità assoluta dell’eSkootr Champioship (eSC) il primo campionato mondiale di monopattini elettrici. Ma abbiamo trasmesso anche Miss Italia, quindi non solo sport». Per il momento, ricorda ancora Matteo Mammì, «investimenti più grandi rispetto alla B al momento non sono previsti. Non fanno parte della strategia che abbiamo sviluppato, quindi ci fermeremo alla Serie B che già è un investimento importante»,

Il nuovo volto e conduttrice di Helbiz Live, Chiara Giuffrida. Ventiseienne di origine Siciliana, Chiara è laureata in Lettere e Filosofia all’Università Cattolica i Milano e fin da subito ha iniziato a lavorare per tv e radio nel settore sportivo. Molti la paragonano alla nuova Diletta Leotta, lei sta al gioco: «Non è la prima volta che me lo dicono. Il mio obiettivo è riuscire a fare la mia strada anche se siamo entrambe alte e bionde e di Catania...».

La passione per il calcio le appartiene da quando era bambina e non l’ha mai abbandonata, dai tempi in cui il padre la portava allo stadio a vedere le partite del Catania. Ha lavorato per Sportitalia, per TopCalcio24, fino a Radio Nerazzurra per l’Inter. Ha debuttato anche nel mondo televisivo con il reality “Milano Models” su Class Tv nel 2013; “Miss Italia” su La 7 nel 2015 e poi “Colorado” su Italia 1, “Avanti un altro” e “Tiki Taka” su Canale 5. La sua grinta e l’amore per il calcio, la rendono la ragazza perfetta per rappresentare il mondo di Helbiz Live e il Campionato di B. Ogni settimana, a partire da metà agosto, Chiara guiderà gli abbonati di Helbiz Live attraverso le giornate del Campionato e lo sviluppo della stagione, intrattenendo ed informando il pubblico, coinvolgendo i protagonisti di un Campionato di Serie BKT incredibile e mai visto prima.

