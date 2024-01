Gigi Riva, gesto choc dei tifosi della Torres: lasciano lo stadio durante il minuto di silenzio per «Rombo di Tuono»

di Redazione web

Brutta pagina del tifo e dello sport italiano. Lo scorso 22 gennaio è morto Gigi Riva, ex calciatore e simbolo del Cagliari, dopo pochi giorni, allo Stadio dei Marmi di Carrara è successo l'impensabile. Poco prima del calcio d'inizio di Carrarese-Torres, valida per il campionato di serie C girone B, durante il minuto di raccoglimento per la morte di Gigi Riva, i tifosi della Torres, giunti da Sassari, hanno momentaneamente abbandonato il settore ospiti per poi rientrare sugli spalti al calcio d'inizio.

La rivalità

Da sottolineare che tra la Torres e il Cagliari c'è una storica rivalità calcistica che divide le due tifoserie del nord e del sud della Sardegna. I sostenitori locali hanno invece tributato un lungo applauso in omaggio al campione scomparso. La partita si è poi chiusa sul 5 a 1 per i padroni di casa. Hanno raggiunto Carrara una cinquantina di tifosi della Torres.



La presa di posizione degli ultras arrivati dalla Sardegna andrebbe ricondotta alla rivalità tra i tifosi del Cagliari e quelli della Torres.

La Torres nel corso della settimana si era unita alle testimonianze di cordoglio partecipando «al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Gigi Riva, leggenda del calcio italiano e internazionale. Un esempio che con i suoi valori espressi dentro e fuori dal campo ha ispirato intere generazioni».

