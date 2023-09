Gennaro Gattuso riparte da Marsiglia: nuovo allenatore dell'Olympique

di Redazione web

L'Olympique Marsiglia ha annunciato «la nomina di Gennaro Gattuso ad allenatore della prima squadra». «Campione del mondo con l'Italia (2006) e due volte campione europeo con il Milan (2003 e 2007) prima di intraprendere la carriera da tecnico nel 2013, Gennaro Gattuso è un personaggio iconico nel panorama calcistico europeo.

Dopo aver lavorato con i più grandi tattici italiani tra cui Carlo Ancelotti, Marcello Lippi e Massimiliano Allegri, si prepara a scoprire un sesto scudetto in Francia dopo aver lavorato da giocatore e poi da allenatore nei campionati italiano, scozzese, svizzero, greco e spagnolo», spiega l'Om. «La sua carriera da allenatore ha riportato »Rino« al Milan nel 2017 per poi portarlo all'SSC Napoli nel 2019, dove è riuscito a ribaltare la situazione di queste due istituzioni calcistiche italiane. Qualifica così la squadra che guida per quattro volte consecutive alla Coppa dei Campioni nel 2018, 2019, 2020 e 2021.

«Sono molto felice e orgoglioso di poter allenare l'Olympique Marsiglia. Un club e uno stadio, l'Orange Vélodrome, in cui ho avuto l'opportunità di evolvermi come giocatore, famoso in tutta Europa per la passione e il fervore che ne sprigiona. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con il mio nuovo gruppo e di affrontare le prossime sfide che mi attendono», ha detto il neo allenatore dell'Olimpique Marsiglia Gennaro Gattuso dopo la nomina.

