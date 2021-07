Italia-Belgio, Fulvio Collovati in "Azzurro flop" su Leggo: «Mancini, occhio agli esterni. Brutta serata per Immobile»

Funziona tutto in quest’Italia, e non potrebbe essere altrimenti quando si vince la quinta partita consecutiva e contro la squadra numero uno del ranking Fifa. Eppure, sulla sfida di questa sera con il Belgio Roberto Mancini deve riflettere su dove gli azzurri hanno sofferto di più. Sicuramente con gli esterni difensivi, che non sono riusciti a spingere come in altre partite. In particolare con Di Lorenzo, più preoccupato a fermare uno scatenato e velocissimo Doku che a spingere sulla fascia come ci si aspettava.

Anche Ciro Immobile non ha vissuto una grande serata, stretto nella morsa di Vermaelen e Vertonghen, combattivo e generoso come sempre ma anche più impreciso del solito. Nei tre giorni che rimangono alla sfida di semifinale con la Spagna il ct azzurro avrà tempo e modo per intervenire. Resta la prestazione maiuscola di questa Italia, che ha messo in mostra il miglior centrocampo dell’Europeo, il miglior portiere, con un Donnarumma super, e con una coppia di centrali, Chiellini e Bonucci, tornata ad altissimi livelli.

