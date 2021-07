Italia-Belgio, Mattia Briga su Leggo per "Azzurro top": «Le individualità si sono prese il palcoscenico»

Questa volta le individualità si sono prese il palcoscenico e portano il nome di Barella prima e di Insigne poi: il primo con una protezione di palla esemplare con la quale si libera di due avversari e scaglia un destro che non lascia scampo a Curtois, il secondo con il suo marchio di fabbrica, un tiro a giro di magistrale esecuzione che fa scattare in piedi tutti i tifosi azzurri.

Citazione d’onore per Chiellini e Spinazzola.



Il capitano della Nazionale sfodera una prestazione di grande concentrazione nonostante venisse da un infortunio (per di più con un cliente non semplice come Lukaku), mentre il fluidificante deve arrendersi al flessore dopo un Europeo meraviglioso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Luglio 2021, 23:14

