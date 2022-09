Fredy Guarin, l'ex Inter in lacrime: «La mia vita sta cambiando». Ecco cosa gli è successo

Fredy Guarin torna a farsi vivo sui social, ma con un post preoccupa i tifosi. Il colombiano ex Inter, che l'anno scorso era stato arrestato con l'accusa di violenza domestica ai danni del padre e resistenza a pubblico ufficiale, si è scattato una foto in lacrime, scrivendo un lungo messaggio nel quale ha raccontato la sua nuova vita guidata dalla fede in Dio.

Messi nei guai, la casa di Ibiza costata 11 milioni non è abitabile. «Costruite due stanze abusive»

Ibrahimovic mostra le gambe dopo l'operazione al crociato: i suoi muscoli fanno paura

Cosa ha detto Guarin

«Buongiorno mondo, oggi voglio mostrarmi per come sono, a cuore aperto - ha scritto Guarin -. Non lo faccio per ferire o ottenere follower, ma lo faccio per far sì che sia d'aiuto ad almeno una persona... Da un po' di tempo la mia vita sta cambiando enormemente e queste lacrime sono quelle di un uomo pieno di vizi, errori, peccati e tanto altro. Aprite le porta a Dio e lasciate che sia lui a guidare la vostra anima e il vostro cuore. Dio mi ha già perdonato e io mi perdono. Se qualcuno non fosse d'accordo con questo post lo capisco. Non smettere di sognare, il perdono arriverà soltanto con l'amore e la guida di nostro Signore. Dio ti benedica oggi e sempre: non è mai troppo tardi», le sue parole.

Ilicic lascia l'Atalanta: «Abbiamo fatto la storia». Il toccante addio su Instagram e i commenti degli ex compagni

L'arresto

Fredy Guarin è stato arrestato nell'aprile del 2021, dopo una rissa furibonda con il padre, sedata dall'intervento della polizia. L'ex calciatore si trovava a casa dei genitori ed era arrivato alle mani con il padre, dopo essersi ubriacato. Durante l'intervento della polizia Guarin ha anche ferito un agente. «Con quei drink ero ormai mezzo matto, lo hanno visto tutti, quello non sono io e per alcune persone quell’immagine è rimasta. Lottare con la polizia è stato l’errore più grande», ha detto in seguito. Adesso la sua principale occupazione è vendere case di lusso. Guarin ha chiuso con il calcio e sta provando a ricostruire la sua vita, guidato dalla fede in Dio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Settembre 2022, 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA