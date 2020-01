Francesco Totti: «Via dalla Roma perché ingombrante. Tornare? Mai dire mai»

Francesco Totti in un'intervista su Dazn parla del suo addio alla Roma e apre anche spiragli a un possibile (anche se difficile) futuro nel club giallorosso.



«Perché non ti hanno fatto fare il dirigente come avresti voluto? Perché sono ingombrante». La bandiera giallorossa, Francesco Totti, spiega così a Dazn i motivi del suo addio alla Roma.



«Tornare alla Roma? Mai dire mai». Lo afferma la bandiera giallorossa, Francesco Totti, nel corso di un'intervista a Dazn. Mercoledì 15 Gennaio 2020, 16:07







