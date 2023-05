Juventus, Flavio Montrucchio punta su Vlahovic per vincere l'Europa League: «E' un campione»

di Luca Uccello

La Juventus c’è sempre. «Ha i punti per essere in Champions League la prossima stagione». Parole di Flavio Montrucchio, di un tifoso orgoglioso. «Con l’Atalanta è stata una vittoria fondamentale, una di quelle che ci ha dato un segnale positivo per questo finale di stagione». Un finale con una finale di Europa League da conquistare. E lo storico conduttore di Primo Appuntamento ora può contare su un’arma in più: Dusan Vlahovic. «I campioni vengono fuori nel momento decisivo. Lui è un campione e ora lo dimostrerà».

Mai avuto dubbi su di lui?

«Al bar con gli amici si parla, facciamo tutti gli allenatori e ci lasciamo trascinare nei giudizi. Poi c’è chi capisce di calcio, come Allegri, e a uno come Dusan continua a farlo giocare, non ci rinuncia mai».

Cosa gli era successo secondo lei?

«A volte nella vita capitano dei momenti in cui uno si accanisce: più ci provi, più tardi arriva il risultato. A volte un po’ più di spensieratezza e le cose vengono meglio, più facilmente. Forse ora l’ha capito».

Lei da che parte sta: Allegri in o Allegri out?

«Lo criticano tanto però poi alla fine è sempre lì, tra le prime in classifica. Per me è un campione tra gli allenatori. Lo è in una stagione molto complicata, molto difficile da gestire. Lo immagino come un comandante della barca al quale all’improvviso dicono che non ha più 15 punti ma che deve raggiungere il suo obiettivo. Sicuramente ha vissuto una stagione molto delicata ma è stato bravo a portarla a termine. Non credo sia un allenatore da mettere in discussione».

Avanti ancora con lui?

«Da tifoso per me ha fatto un grande lavoro.

Ogni tanto torna il nome di Antonio Conte…

«Antonio è Antonio. Nel cuore dei tifosi rimane uno di quei allenatori come Trapattoni. Per ogni tifoso Conte sarà sempre un nome che sarà ricordato come un vincente».

Lo rivorrebbe sulla panchina bianconera?

«Se dovesse andare via Allegri mi piacerebbe rivedere Conte. Ma anche uno come Klopp. Sarei curioso di vederlo in Italia, sulla panchina della squadra più forte. Mi accontento di poco no?»

Adesso c’è il Siviglia, la prima semifinale di Europa League…

«Il Siviglia è un avversario duro. Non dobbiamo credere di essere già in finale. Ma confido in questo gruppo. Mi dà grande fiducia, grandi sensazioni».

Vincere l’Europa League sarebbe un bel premio di consolazione?

«Detta così suona un po’ male ma visto la gloria di questa società, di questa squadra consolazione potrebbe essere la parola giusta per sottolineare ancora una volta la grandezza della Juventus. Per qualsiasi altra squadra sarebbe il raggiungimento di un grande obiettivo, per noi della Juve una semplice consolazione…».

Deluso dal cammino europeo in Champions League?

«Deluso no. Non si può ogni anno vincere tutto ma è chiaro che la Juventus fa un risultato straordinario solo se vince la Champions League. Ormai siamo abituati troppo bene».

Il tifoso Flavio Montrucchio sarebbe contento se a fine stagione…?

«Se la Juventus arrivasse seconda in classifica e alzasse la Coppa a Budapest…».

