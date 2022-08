Lite tra Spalletti e un tifoso, la Digos indaga sul video. Fiorentina multata di 15mila euro per i cori anti Napoli

La Digos di Firenze sta svolgendo accertamenti per identificare il tifoso della Fiorentina che domenica sera, al termine del match tra Fiorentina e Napoli, ha avuto un battibecco con l'allenatore dei partenopei Luciano Spalletti. Al vaglio degli investigatori, c'è un video che riprende il tecnico mentre si avvicina agli spalti per protestare contro gli insulti a lui indirizzati e di cui si è lamentato nel dopo partita.

Da queste immagini si vedrebbe un tifoso che si sbraccia e colpisce lievemente lo stesso Spalletti. Per ricostruire la vicenda in queste ore vengono ascoltati alcuni testimoni. Il supporter della squadra viola rischia un provvedimento di Daspo. L'allenatore ex Roma e Inter, a fine partita in conferenza stampa, si era scagliato contro il pubblico viola, lamentando di essere stato insultato dall'inizio alla fine della gara.

Un appartenente per caso al genere umano tenta di colpire #Spalletti. Dovrebbero vietare a vita l’ingresso agli stadi a gentaglia come lui. Invece, 12mila € di multa per cori discriminatori e passa tutto. La “lotta a razzismo e violenza” #FiorentinaNapoli pic.twitter.com/g4K46Xx1gM — Diego De Luca (@DiegoDeLucaTwit) August 28, 2022

15mila euro di multa alla Fiorentina

Intanto 15mila euro di ammenda sono la punizione per la Fiorentina per i cori «di matrice territoriale e religiosa» intonati dai suoi sostenitori in occasione proprio della partita con il Napoli: lo ha deciso il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea che ha inflitto una « Ammenda di € 15.000,00: alla società Fiorentina per avere suoi sostenitori, prima delle gara e nel corso della stessa, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale, nonché cori oltraggiosi di matrice religiosa, percepiti da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Agosto 2022, 17:49

