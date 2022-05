Festa Roma, la Procura federale apre un'inchiesta sugli eccessi dei calciatori al corteo. Club deferito

Festa della Roma dopo la vittoria della Conference League. La Procura federale della federcalcio ha aperto un fascicolo sui comportamenti dei calciatori giallorossi durante i festeggiamenti per la vittoria a Tirana contro gli olandese del Feyenoord. Lo riferisce il sito della Gazzetta.it.

Contestualmente la Roma è sotto indagine per responsabilità oggettiva. Ai giocatori viene contestata la violazione dell'art. 4 del codice di giustizia sportiva sui principi di lealtà, probità e correttezza sportiva. I nomi dei calciatori ancora non sono stati resi noti e la società giallorossa non ha ancora preso posizione in merito.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Maggio 2022, 16:04

