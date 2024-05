«Mio marito mi ha chiesto di sposarlo con l'anello che aveva fatto fare per l'ex fidanzata. L'ho saputo solo ora: non so che fare»

di Redazione Web

Un momento di profonda gioia può trasformarsi in un solo istante - con una sola parola - in un incubo abitato da tradimento e disperazione, e non c'è nulla che si possa fare per riavvolgere il tempo e sistemare tutto. Quando, poi, il momento in questione dovrebbe essere uno di quelli che si ricordano, con affetto, per il resto della vita, la violenza della delusione è tale da essere percepita quasi come una violenza fisica.

Belle Blake ha raccontato uno di questi momenti in un video pubblicato sui social. Suo marito si è lasciato sfuggire di averle fatto la proposta di matrimonio con un bellissimo anello, ma un anelllo che era stato scelto insieme alla sua ex e personalizzato in base ai suoi gusti.

L'anello di fidanzamento "riciclato"

«Mio marito mi ha appena detto che l'anello di fidanzamento con cui mi ha fatto la proposta di matrimonio è quello che ha scelto con la sua ex fidanzata, e adesso non so cosa fare», racconta Belle nel video pubblicato sul suo account TikTok.

La risposta del marito le ha gelato il sangue nelle vene: «Anche Erica lo adorava». Con quel nome sospeso tra i due partner e il terrore della conferma che avrebbe ricevuto, Belle ha chiesto: «Erica? L'altra ragazza che avresti dovuto sposare? Quella con cui sei stato fidanzato per un anno intero?». Il marito non sembrava aver colto il problema e con tranquillità ha risposto: «Sì, è lo stesso anello che avevo dato a lei».

Non solo l'anello è stato riciclato, ma era stato personalizzato in base alle preferenze della ex. La notizia ha scosso fortemente Belle: «Non l'ha scelto per me, è andato in gioielleria con lei e lo ha fatto fare appositamente per lei». Gli utenti hanno commentato il video esprimendo il loro stupore e disapprovazione per l'atteggiamento del marito: «Se fossi stata al posto tuo, lui al momento sarebbe in giro per i boschi a cercarlo con un metal detector». Sono tantissimi, poi, coloro che suggeriscono, a chiare lettere, di chiedere il divorzio.

